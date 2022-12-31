Ağrı'da Mehmetçik köydeki çocuklara bot ve mont hediye etti

Ağrı'da Mehmetçik köydeki çocuklara bot ve mont hediye etti

Kentte görev yapan jandarma ekipleri, köy çocuklarının kış ihtiyaçlarını karşıladı. Mehmetçik, öğrencilere kendi elleriyle bot ve mont giydirdi.

Kahraman Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü...

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri ekipleri, kentte çetin geçen kış mevsiminde çocukları unutmadı.

98 öğrenci mutlu edildi

Bu kapsamda köyde eğitim gören öğrenciler için bir kampanya başlatıldı.

Alınan kışlık giysiler, merkeze bağlı 3 köy ile Taşlıçay ilçesine bağlı 6 köy okulunda okuyan toplam 98 öğrenciye hediye edildi.

Kendi elleriyle giydirdiler

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Trafik Timi, merkez ve Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı personeli önce köyleri gezdi.

Ardından çocuklara kıyafetlerini kendi elleriyle giydirdi.

DHA'nın aktarımına göre; kışlık bot ve montlarını giyen çocuklar da sevinç yaşadıklarını söyledi.

























