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    Ağrı'da, polis memurundan alkışlanacak hareket: Sokak köpeklerini sütle besledi

    Ağrı'da kontrol noktasında göre alan polis memuru, 2 yavru köpeği süt içirerek doyurdu.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 11:07
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    Ağrı'da, polis memurundan alkışlanacak hareket: Sokak köpeklerini sütle besledi

    Eleşkirt'te, İlçe Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev alan polis memurunun, yavru köpekleri besleme anı kameraya yansıdı.

    "ONLAR BİZE EMANET"

    Eleşkirt Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev yapan polis memuru, köpekleri kontrol noktasına getirerek besledi.

    İl Emniyet Müdürlüğü, polisin yavru köpekleri beslediği anların videosunu sosyal medyadan “Tam kapanma sürecinde sokakta yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlarımızı da unutmadık. Onlar bize emanet" notuyla paylaştı.

    İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, yavru köpekleri besleyen polisleri tebrik etti.

    Ağrı da, polis memurundan alkışlanacak hareket: Sokak köpeklerini sütle besledi #1

    Ağrı da, polis memurundan alkışlanacak hareket: Sokak köpeklerini sütle besledi #2

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