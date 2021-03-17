Ağrı'da rahatsızlanan yaşlı adam 4 kilometre taşındı

Yaşlı adama müdahale için yola çıkan ambulans, çamura saplanarak yolda kaldı. Sağlık görevlileri, yürüyerek ulaştıkları köydeki yaşlı adamı 4 kilometre taşıyıp, ambulansa ulaştırdı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Atabakan köyünde, daha önce beyin tümöründen ameliyat olan Mustafa Kılıç (80) rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine köye ambulans sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, köye 4 kilometre mesafede kar sularının erimesi sonucu oluşan çamura saplandı.

KÖYLÜLER DE YARDIM ETTİ

Ambulansla yollarına devam edemeyen sağlık ekipleri, sedyeyle yürüyerek köye ulaştı.

Evde ilk müdahalesini yaptıkları Kılıç'ı hastaneye götürme kararı alan sağlık ekiplerine, köylüler de yardımcı oldu.

Ağrı'da ambulans çamura saplanınca, hastayı 4 kilometre taşıdılar İZLE

4 KİLOMETRE TAŞIDILAR

Sağlık ekipleri ve köylüler, sedyeye yatırdıkları Mustafa Kılıç'ı 4 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Çamurdan çıkarılan ambulansla Mustafa Kılıç, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Kılıç burada tedaviye alındı.