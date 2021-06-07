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    Ağrı'da rengarenk çiçekler göz kamaştırdı

    Yol kenarındaki tarlalarda ve kırsal kesimlerde açan, pembe, mor ve sarı renkteki çiçekler, göz kamaştıran manzarasıyla dikkat çekti.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:50
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    Ağrı'da rengarenk çiçekler göz kamaştırdı

    Havaların ısınmasıyla birlikte dallar da renklendi.

    Ağrı’da kırsal kesimlerde açan ve birbirinden farklı renkleriyle doğaya eşsiz bir güzellik katan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

    FOTOĞRAF TUTKUNLARINA DAVETİYE

    Yeşil ekinler arasında açan ve yoldan geçen sürücülere eşsiz manzarasıyla eşlik eden rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarına da davetiye çıkarıyor.

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