Ağrı'da sular altında kalan cami havadan görüntülendi

Başçavuş köyünde kar yağışının ardından sular altında kalan caminin minaresi, drone ile havadan kaydedildi. Görüntü, ziyaretçilere eşsiz manzara çıkardı.

Ağrı'nın Başçavuş köyünün içinden geçen Yazıcı Barajı, yoğun kar yağışının ardından buzla kaplandı.

Buzla kaplanan suyun altında kalan caminin yükselen minaresi ise ortaya eşsiz görüntü sunuyor.

Yaz aylarında renkli görüntülerin oluştuğu ve kış mevsimiyle birlikte beyaz örtüye bürünen bölge, drone ile görüntülendi.

"HUZUR DOĞADA"

Bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen Muhammed Güler, “Kış aylarında balık tutmak için buralara kadar geliyoruz. Yazın ise piknik için geliyoruz. Gördüğünüz gibi sular altında kalmış bir camimiz var. Gelip görülmesi gereken yerlerden biri bence. Herkesi buraya bekliyoruz. Huzur doğada.” dedi.