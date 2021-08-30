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- Ağrı'daki aşiret düğününde çifte, 1 milyonluk takı takıldı
Ağrı'daki aşiret düğününde çifte, 1 milyonluk takı takıldı
- İHA
- 30.08.2021 - 09:51
- Güncelleme : 30.08.2021 - 10:39
Ağrı Taşlıçay ilçesinde yaşayan Pleki aşireti mensubu çiftin düğün töreni gerçekleşti.
Recep Tayyip Erdoğan Parkı Taşlıçay Belediyesi Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen Pleki aşiretine mensup Samancı Ailesi'nin düğün törenine, çok sayıda davetli katıldı.
Düğüne katılan davetliler, Servet ve Meltem çiftine altın takmak için birbiriyle yarıştı.
1 MİLYON DEĞERİNDE TAKI TAKILDI
2 bin kişinin katıldığı düğün töreninde siyasetçiler, bürokrasiler ve aşiret mensubu kişiler düğünü halaylarla kutlarken, gelin ve damada 1 milyon değerinde takı takıldı.
VATANDAŞLARA AŞI İMKANI SUNULDU
Düğünde Taşlıçay Devlet Hastanesi Başhekimi Vedat Arslan tarafından kurulan aşı standında ise isteyen vatandaşlar aşı olma fırsatı buldu.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altının güncel fiyatının 487 lira olmasının yanında çeyrek altın fiyatlarının 791 liraya ulaştığı, yarım altının 1.581, Reşat altının ise 3 bin 181 lirayı bulduğu görüldü.
Cumhuriyet altınının güncel fiyatıysa, 3 bin 149 olarak belirlendi.