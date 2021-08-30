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Ağrı'daki aşiret düğününde çifte, 1 milyonluk takı takıldı

Ağrı'daki aşiret düğününde çifte, 1 milyonluk takı takıldı

2 bine yakın kişinin katıldığı Pleki aşireti düğününde gelin ve damada 1 milyon değerinde takı takılırken, davetlilerin altın takmak için yarıştığı görüldü.