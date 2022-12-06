Kentte görev yapan çevik kuvvet polisleri, köy çocuklarına kırtasiye malzemesi hediye etti. Polis memuru Edanur Atacan, "O masum sevgileri yüzlerinden belli oluyordu" dedi.

Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan ve bugüne kadar hayırseverlerin desteğiyle çok sayıda köy okulundaki öğrencilere yardım ulaştıran Lütfi Yiğit, havaların soğumasıyla yardım toplamaya başladı.

Yiğit'in il merkezine bağlı Aşağı Dörmeli ve Sabuncu köylerindeki çocuklar için başlattığı yardım kampanyasına, kentte görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli çevik kuvvet polisleri ve çok sayıda hayırsever destek verdi.

İki köyü ziyaret edip çocuklara; defter, kalem, kitap ve okul çantası hediye eden polisler, öğrencilere hayırseverlerin gönderdiği kışlık bot, mont ve kıyafetleri de giydirdi.

Çocuklara zarf içinde harçlık da dağıtıldı

Yaş pasta, pizza, muz ve meyve suyu ikram edilen öğrencilere, zarflar içinde okul harçlığı da dağıtıldı.

Yardım kampanyasına gönüllü destek veren kadın ve erkek kuaförleri de çocukların saç tıraşını yaptı.

Ağrılı köy çocuklarının kırtasiye malzemeleri polislerden VİDEO

"O masum sevgileri yüzlerinden belli oluyordu"

Polis memuru Edanur Atacan, köylerdeki çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

AA'nın haberine göre; çocukların hediyelerle çok mutlu olduğunu ifade eden Atacan, şöyle konuştu:

"Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzde arkadaşlarımızın desteğiyle kırtasiye malzemeleri aldık. Kitap, kalem, okul çantası ve çocukların hoşuna gidecek süs eşyaları getirdik. Köy okullarını ziyaret ederek bu hediyeleri öğrencilere verdik. Onlar da çok mutlu oldular. O masum sevgileri yüzlerinden belli oluyordu.

Mutlulukları yüzlerine yansıyordu. Bu şekilde onları mutlu etmeye devam edeceğiz. İlk defa böyle bir faaliyete katıldım. Benim de çok hoşuma gitti. Bundan sonra da bu tarz çalışmalara katılacağım. Onların o mutluğunu görmek, sevinçlerini yaşamak çok güzeldi. Çocuklar bizi üniformalı görünce şaşırdı ve çok sevindi."





"20 köy okuluna daha yardım planımız var"

Köy çocukları için yardım kampanyaları düzenleyen Lütfi Yiğit ise hayırseverlerin desteğiyle bugüne kadar çok sayıda köy okulundaki öğrencilere yardım ulaştırdıklarını anlattı.

Okullardaki öğrencilere yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini vurgulayan Yiğit, "Hayırseverlerin desteğiyle bugüne kadar 3 bine yakın öğrenciye ulaştık. İnşallah bundan sonra da özellikle yeni yılda çocuklara güzel hediyeler ulaştırmayı planlıyoruz.

Her geldiğimizde çocuklar çok mutlu oluyorlar. Bizim amacımız yardımdan çok, çocukları mutlu etmek, çocukların gönlüne girmek ve onlarla bir bağ kurmak. 20 köy okuluna daha yardım planımız var."

Yiğit, 100 köy okuluna ulaşmayı planladıklarını, bu nedenle hayırseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.