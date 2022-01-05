Karadenizli bir çocuğun, kemence sesi çıkartarak horon oynadığı görüntüler izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Karadeniz, doğası, yemekleri ve fıkralarıyla olduğu kadar müziği ve coşkusuyla da adından söz ettiren bir coğrafya.

Özellikle kemençe ve tulum, Türkiye çapında severek dinlenirken yöre insanının bu enstrümanlara tutkusu küçük yaşlarda başlıyor.

Bu duruma örnek bir görüntü de sosyal medyanın gündeminde.

Ağzıyla kemençe çalıp oynayan Karadenizli çocuk VİDEO

TAHTA ÇUBUKLARDAN KEMENÇE

Karadenizli 4-5 yaşlarındaki bir çocuk, tutkunu olduğu kemençeye sahip olamayınca tahta çubuklarla kendine bir kemençe yaptı.

Yine tahtadan bir çubuğu da karşısında toprağa sabitleyen küçük çocuk, ucuna tutturduğu bir başka parça tahtaya da mikrofon süsü verdi.

AĞZIYLA ÇALIP, HEM SÖYLEDİ HEM OYNADI

Kendi sahnesini hazırlayan minik, yeşil manzarayı da arkasına aldıktan sonra hem ağzından kemençe sesi çıkarıp hem şarkı söylemeye hem de horonla şarkısına eşlik etmeye başladı.

Kemençe tutukunu bu küçük Karadenizlinin o anlara ilişkin görüntüleri ise yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyadan paylaşıldı.

Karanenizli miniğin o eğlenceli görüntüleri izleyenlere tebessüm ettirirken binlerce beğeni aldı.