Ahde vefa nedir, ne demek? Ahde vefa TDK kelime anlamı

Ahde vefa ne demek, anlamı nedir merak ediliyor. TDK ahde vefa kelimesinin anlamı nedir sorusu araştırılıyor. Peki ahde vefa ne demek, anlamı nedir? İşte TDK ahde vefa anlamı...

Günlük hayatın içerisinde, televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan, Türkçe anlamı bilinmeyen veya ilk defa duyulan kelimelerin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğündeki karşılığı merak ediliyor.

Anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan ahde vefa nedir, ne anlama gelir araştırılıyor. TDK'ya göre ahde vefa kelimesinin kökeni de merak ediliyor.

Peki ahde vefa kelimesinin anlamı nedir? Ahde vefa kelimesinin kökeni nedir? İşte TDK'ye göre ahde vefa kelimesinin anlamı..

AHDE VEFA NE DEMEK? TDK'YE GÖRE AHDE VEFA ANLAMI

Ahde vefa kelimesi, günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Ahde vefa kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Devletlerin, katıldıkları uluslararası antlaşmalara devletler hukukuna göre uyma zorunluluğunda olduklarını belirten kural

AHDE VEFA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- Ahde vefa etmek

AHDE VEFA GÖSTERMEK NEDİR?

Ahde vefa "verdiği sözde durma" anlamına gelmektedir. Dini ve ahlakı açıdan anlamı verilen sözü tutma, sözünde durma manalarını taşımaktadır.

EDEBİYATTA AHDE VEFA NE DEMEK?

Ahd iki tarafın sözleşmesi demektir. Bir taraf söz verirse bu vaad olur. Vefa ise, ''sevgiyi sürdürme, sevgi ve dostluk bağlılığı'' anlamındadır.

Ahde vefa ise, ''verdiği sözünü yerine getirmek'' demektir.