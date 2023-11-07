Ahilik Yarışması'nın ödülleri verildi Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından her yıl düzenlenen 2. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın (TDPV), Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamak amacı ile açtığı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler belli oldu.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik her yıl düzenlenen resim, masal/öykü, şiir ve deneme dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmalara toplam 205 eser ile başvuru yapılırken bu eserlerden 170’i jüri heyeti tarafından değerlendirmeye alındı.

Dereceye giren öğrencilere ödül yağmuru

Değerlendirmelerin sonucunda resim dalında birinciliği İstanbul, Ankara ve Batman’dan başvuran öğrenciler kazandı.

İlkokul öğrencisi Ezo Güngör, ortaokul öğrencileri Busenaz Ögel ve Yağmur Sena Çeken, lise öğrencisi Nursima Azgan resim dalında birinci oldular ve Apple iPad tablet ödülü kazandılar.

Yurt dışından dereceye giren olmadı

Kastamonu’dan masal/öykü yarışmasına katılan ortaokul öğrencisi Bahar Ulupınar ve Konya’dan deneme yarışmasına başvuran lise öğrencisi Yavuz Selim Demirkol da dallarında birinci olarak yine aynı ödülü aldılar.

Aydın, Çankırı, Eskişehir, Gaziantep, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli ve Mersin’den yarışmalara başvuran diğer öğrenciler de ikincilik ve üçüncülük ödülü olan Apple Watch ve Airpods ödüllerini aldılar.

Yarışmalarda başarılı olan ve sıralamaya giren diğer öğrencilere de mansiyon ödülü olarak resim seti ve kitap seti hediye olarak gönderildi. Yarışmalarda bu sene yurt dışından dereceye giren bir eser olmadı.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları yakında

Resim dalında Ankara’dan dereceye giren ortaokul öğrencisi Yağmur Sena Çeken ve lise öğrencisi Yağmur Güçlü'ye ödüllerini Vakıf Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Vakıf Genel Merkezinde bizzat verdi.

Çalışkan yarışmalarda dereceye giren tüm öğrencileri tebrik etti; onları yetiştiren ailelerine, öğretmenlerine ve yöneticilerine de teşekkür etti. Çalışkan, 3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmalarının da yakında duyurulacağını belirtti.

Çalışkan dereceye giren öğrencilere gönderdiği mektubun sonunda şunları söyledi:

“Senin gibi kardeşlerimizin Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında bilgi sahibi olması geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Ahilik yarışmasından ödül almış biri olarak hayatının bundan sonraki sürecinde hem Ahilik ilke ve esaslarına uygun yaşamanı hem de Ahiliği ve Ahi Evran’ı arkadaşlarına ve toplumumuza daha iyi anlatmanı ümit ederim”.