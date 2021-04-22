Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacak

14 Haziran'da başlayacak restorasyon öncesi 100 mezar taşının tespiti için harekete geçildi.

Dünyanın en büyük tarihi Türk İslam Mezarlığı özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki mezarlıkta "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi" ile 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacak.

100 MEZAR TAŞI TESPİT EDİLECEK

Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Müze Müdürlüğü, Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğince yürütülen proje kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı kazı ekibi, 100 mezar taşının tespiti için çalışmalara başladı.

Proje Koordinatörü Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlter Yiğit, gazetecilere, 1 Nisan'da başlayan proje kapsamında alan taraması yaptıklarını belirtti.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacak ViDEO

"100 MEZAR TAŞINI KÜLTÜR MİRASI OLARAK TURİSTLERE TANITACAĞIZ"

Öncelikle restorasyonu düşünülen 100 mezar taşını tespit edebilmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Mezarlıkta kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Bu proje kapsamında buradaki çalışmalara finansman desteği sağlanacak. Öncelikle zemin blokajı bozulmuş olan taşların tekrar dengeye oturmasını sağlayacağız. Bunun dışında kırık, tamamen parçalanmış ve çeşitli nedenlerle zarar görmüş taşların tümlemesi gerçekleştirilecek.

Sonrasında liken temizliği yapılarak epigrafik çalışmaları için ön hazırlıkları tamamlanacak. Son olarak Türkçe ve İngilizce bilgilendirme levhaları ile karekod uygulamasına geçilecek. Toplamda 100 mezar taşını kültür mirası olarak koruma altına alıp turistlere tanıtacağız."

Ahlat'ta 100 mezar taşı kaldırılacak FOTO GALERi







RESTORASYON 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Ahlat Kazı Başkanvekili Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz da Kültür ve Turizm Bakanlığı adına uzun süredir burada çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, "Hangi taşlara müdahale edilmesi gerektiğini belirliyoruz. Projemizin saha alanındaki çalışmaları başladığında hızlıca bu taşlara müdahale edeceğiz. Ekibimiz şu anda hazır. 14 Haziran'da restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Yaklaşık 40 günlük sürede bitirmeyi amaçlıyoruz." dedi.