Ahmet Aktaş kimdir?

İş insanı Ahmet Ataş, 14 Ağustos 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından kariyerine aile şirketi Ataş A.Ş de başladı. 2019 yılına kadar grup şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2019 yılında ise, Ataş A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı.

Şirket bünyesindeki markaların ıtriyat ve kozmetik sektörlerinde önemli bir noktaya ulaşmasında kilit rol oynayan Ahmet Ataş, Ataş A.Ş’nin yerelden global pazara açılmasına olanak sağladı. Hem eczane hem de market kanallarında yenilikçi bir anlayışla hizmet veren şirketlerinin global vizyonu çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Grup şirketlerinde halen tam yetkili olarak önemli başarılara imza atıyor. Şirket bünyesinde Fe, Fex, Stop ve Stil markaları bulunuyor.

İş yaşamı dışında kültür sanat faaliyetlerini yakından takip eden Ahmet Ataş, çeşitli derneklerde görev alarak sosyal sorumluluk projeleri ile topluma fayda sağlayacak çalışmalara doğrudan katılım sağlıyor. Doğa tutkunu olan Ahmet Ataş, doğayla iç içe olmayı, kamp yaşamını seviyor. İnsan hakları, hayvan hakları ve doğanın korunması konusunda çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor.

İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Ataş, evli ve iki çocuk babasıdır.