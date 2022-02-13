Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygulandıran paylaşım

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel, Çalık ile bir pozunu paylaşıp, “Herkesten çok seni seviyorum minik bebek” notunu düştü.

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, 11 Ocak'ta Ankara Gölbaşı yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kullanılamaz hale gelen araçta Ahmet Çalık hayatını kaybetti.

NİŞANLISI PAYLAŞTI

Futbolcunun ölümü başta sevenleri olmak üzere Türkiye’yi adeta yasa boğdu.

Çalık'ın evlilik planları yaptığı ve nikah tarihi için çıktığı yolda hayatını kaybetmesinin ardından nişanlısından yüreklere dokunan paylaşım geldi.

“HERKESTEN ÇOK SEVİYORUM”

Ahmet Çalık'la yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Sinem Yüksel, “Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek” notunu düşüp, kalp emojisi bıraktı.

Futbolseverler o acıyı bir kez daha derinden hissetti.

SÖZLEŞMESİNİ 3 YIL DAHA UZATMIŞTI

Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray’da forma giydi.

Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor’a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.