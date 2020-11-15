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    Ahmetusta Geçidi’nde renk cümbüşü

    Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta Geçidi’nde sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, drone ile havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 15.11.2020 - 16:42
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 19:48
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    Ahmetusta Geçidi’nde renk cümbüşü

    Karabük-Batın karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde ormanlar sonbaharda yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına büründü.

    Yaşanan renk cümbüşü sürücülere seyir zevki yaşatıyor.

    MANZARA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Farklı renklerin bir araya gelip oluşturduğu eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

    Ahmetusta Geçidi’nde rengarenk ağaçlar hayran bırakıyor VİDEO


    Ahmetusta Geçidi’nde renk cümbüşü #1

    Ahmetusta Geçidi’nde renk cümbüşü #2

    Ahmetusta Geçidi’nde renk cümbüşü #3

    Ahmetusta Geçidi’nde renk cümbüşü #4

    Ahmetusta Geçidi’nde renk cümbüşü #5

    Ahmetusta Geçidi’nde renk cümbüşü #6

    Ahmetusta Geçidi’nde renk cümbüşü #7

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