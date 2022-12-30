Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemelerinden faydalananlar, "Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere verilen ödemelerin yılbaşı öncesi yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Dar gelirli ailelerin zor durumda kalmaması için yapılan ödeme, her ay düzenli olarak tekrarlanıyor.

Gerekli şartlara sahip olan ve başvuran aileler, bu ödemelerden eksiksiz olarak yararlanabiliyor.

Bu ödemelere dair detayları ise Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile duyuruyor.

Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri aralık ayında da gündemde yer almayı sürdürüyor. Bakan Yanık katıldığı bir televizyon programında Aile Destek Programı başvuru şartlarını duyurarak, ödeme tarihi hakkında bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin yılbaşından önce yatıp yatmayacağına ilişkin soruya "Yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını verdi.

Twitter hesabından da açıklama yapan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.