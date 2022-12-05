Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde Aile Destek Paketi ödemeleri için, araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı..

Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yatırılacağı gündeme geldi. Bu destekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Dar gelirli ailelere her ay verilen Aile Destek Paketi ödemelerinin Aralık ayında hangi tarihte verileceği merak uyandırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İlk olarak 29 Temmuz 2022 tarihinde verilen Aile Destek Paketi ödemeleri 850 lira 1250 lira arasında değişiyor. Peki Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte cevabı..

Aralık ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz..