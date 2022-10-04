Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi? İşte tüm merak edilenler..

Aile Destek Programı ödemeleri geçtiğimiz haftalarda artırılmıştı.850 TL ile 1250 TL aralığına yükseltilen Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

Her ay düzenli şekilde ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin Ekim ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor.

Bilindiği üzere Aile Destek Paketi için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor.Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? sorusu sıklıkla sorulmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada;

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Aile Destek Programı başvuru şartları

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bu maddelerin yanı sıra başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular program kapsamı dışında tutulacaktır.