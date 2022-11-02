Aile huzuru için okunacak dua: Evde kavga olmaması için okunması gereken dua ve zikir

Aile huzuru için okunacak dua: Evde kavga olmaması için okunması gereken dua ve zikir

Aile içerisinde huzursuzluk yaşayanlar, bazı duaları okuyarak evlerini feraha çıkarabilir. Peki, Aile huzur için hangi dua ve zikirler okunmalıdır?

Aile içerisinde huzursuzluk yaşanması için, bireylere uzun vadede zarar veren bir durumdur.

Bu durumun önüne geçmek için yapıcı ve daha sakin olmayı öğrenmek gerekiyor.

Ancak bunlara ekstra olarak, bazı dua ve zikirlerle evinizin huzurunu koruma şansınız var.

Bu dua ve zikirlerin ne olduğunu merak edenler ise arama motorlarına "Aile huzur için hangi dua ve zikirler okunmalıdır?" sorusunu yazmaya başladı.

Peki, Aile huzur için hangi dua ve zikirler okunmalıdır? İşte yanıtı...

Aile huzuru için okunacak dua

Tevbe suresinin 129. Ayeti her gün 7 defa okunmalı, Bakara 2:269 3 kez okunmalıdır. 41 defa Bismillahirrahmanirrahim ve Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni duası okunmalıdır. Duha suresi 25. Ayet 21 ya da 71 defa okunmalıdır. Furkan suresi 74. Ayeti ve Araf 89. Ayet okunmalıdır.

Bunun yanı sıra; "Allahümme ellef beyne gulubina ve aslihzate beynina ve'hdina sübüle'sselami ve necnina mine'z-zulümati ile'nnuri ve cennibe'l fevahişe mazahare minha vema betane"

Anlamı: Allah'ım kalplerimizi birleştir. Aramızı islah et ve bizi kurtuluş yollarını ulaştır. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından ve gizlisinden de uzaklaştır. (Ebu Dâvûd, Salât 182)

"Rabbene'ftah beynena ve beyne kavmina bi'l-hakkı ve Etne hayrü'l –fatihin"

Anlamı: "Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz! Bizimle şu halkımız arasında sen âdil hükmünü ver, (ki haklı haksız açığa çıksın). Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin! (A'raf, 7/89) "Rabbic'alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab"

Anlamı: Rabbim beni namazı dosdoğru,mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz dualarımızı kabul et.

Rabbimiz, kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla. (İbrahim Suresi 40. ve 41. ayet) "Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn"

Anlamı: "Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru." okunmalıdır.

Okunması gereken zikirler

Aile huzuru için dualar oldukça fazladır. Bu konudaki zikirler dualardan daha kısıtlıdır.

"Yâ Veliyy celle celalühü" 46 kez okunması önerilir ve cuma günleri 1000 kez zikredilmesi faydalı olmaktadır.

El-Latif, Ya-Latif şekliyle 100 kere okunmalıdır.

Ya-Veliyy cuma günleri bin defa okunmalıdır. Ya-Rahim 258 defa ya da kendi belirleyen sayıda okunursa küslükler gider.