Aile ve Hizmet Bakanlığı'ndan yeni destek merkezleri

Aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri, vatandaşlara hizmet veriyor. Oluşan yoğun talep ve ihtiyaçlar belirlendikçe daha fazla merkez yapılması hedefleniyor.

Kadınların ve Roman vatandaşların kullanması hedeflenen Aile ve Hizmet Bakanı'na bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Destek Merkezi (SODAM) sayısının bu yıl içerisinde artırılması hedefleniyor.

Bu yıl içinde toplam 83 merkezin daha hizmete girmesi bekleniyor.

2,7 milyon kadın vatandaşımız faydalandı

Aile ve Hizmet Bakanı Derya Yanık'ın konuya dair açıklamasında 2,7 milyon kadın bu zamana kadar "Aile Destek Merkezi"nden faydalandı.

Açıklamada kadınlara verilen mesleki ve kişisel gelişimlerin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimlerde veridiğini belirtildi.

Sosyal destek merkezleri 2014'ten beri aktif

Verilen bilgiye göre, 330 bin Roman vatandaşı ise "Sosyal Destek Merkezi"nden yararlandı. 2014 yılından beri aktif olan SODAM'lar daha çok roman vatandaşlarının yoğun olduğu bölgelerde açılıyor.

"12 SODAM daha yapılacak"

SODAM'larda Roman vatandaşların toplumsal entegrasyon, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimi sağlamaya yönelik olduğuna işaret eden Yanık, şunları aktardı:

"Özellikle ihtiyaç sahibi kadınlarımızın sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilecek ortamları oluşturuyoruz. Bu kapsamda faaliyet gösteren 35 SODAM'a 12 tane daha ekleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.





71 tane ADEM kurulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya yanık bu merkezlerden toplam 83 tane daha açılacağını bildirdi. 71 tane ADEM ve 12 tane de SODAM olacak şekilde merkezler bu yıl içinde hizmete sunulucağını belirtti.

Sosyal destek merkezleri yaygınlaşmaya devam edecek

Yanık'ın yazılı açıklamalarına göre bu sosyal merkezlerde psikososyal, sosyokültürel, mesleki gelişim ve kişisel gelişim konularında kurs veriliyor. İhtiyaçlar doğrultusunda bu merkezlerin yaygınlaştırılmasının devam ediceğini bildirdi. Yanık bu merkezlerden kadınların daha fazla yararlanabilmesi için merkezlerde kreşlerinde olucağını da iletti.