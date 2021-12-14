Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2021

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2021

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapmak üzere 125 uzman yardımcısı alınacak. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapmak üzere sözlü sınav sonucuna göre 125 Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

Alımlar şu bölümlerden mezun adaylar arasından yapılacak:

"Bilgisayar Mühendisliği (15), Hukuk (15), Psikoloji (8), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (8), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (8), Sosyal Hizmet (8), Sosyoloji (8), İktisat (10), İşletme (8), Kamu Yönetimi (8), Uluslararası İlişkiler (8), Siyaset Bilimi (8), Maliye (5), İstatistik (4), İngilizce Öğretmenliği ile İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (4)"

Adayların, 2020 ve 2021 yılında yapılan KPSS'den belirlenen baraj puanını almış olması, YDS'den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması gerekiyor.

İlanın yayınlanmasıyla birlikte başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte 2021 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 16-30 Aralık 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirecek. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunabilecek. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

3) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2021) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)

4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda puan türleri için belirlenen baraj puanını almış olmak

5) YDS’den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.)

6) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

BAŞVVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Fotoğraflı Özgeçmiş,

b) Bir adet vesikalık fotoğraf,(Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

c) Yabancı dil belgesi.

d) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği

e) Talep/başvuru formu, (Sözlü sınava katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısı ıslak imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)