Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS ile 1805 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1805 personel istihdam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

Alıma ilişkin özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları gibi detaylar, KPSS – 2022/4 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte belli oldu.

Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte KPSS – 2022/4 tercih kılavuzu..

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''Adaylar tercihlerini, 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.'' denildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini belirlenen tarihler arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; ''Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.'' denildi.





AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. (*)

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.