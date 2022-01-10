Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları, 10-20 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alımı başvuruları için detaylar belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları, 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kılavuzu ile yapılacak olan alımlarda ASDEP'e de alım gerçekleştirilecek.

İlana başvurmak isteyen adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı özel ve genel şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve branş dağılımı...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.





BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

b) Talep/başvuru formu, (Sözlü sınava katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısı ıslak imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

c) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.