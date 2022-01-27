Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 ASDEP sonuç tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 ASDEP sonuç tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları, 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında alındı. Başvuruda bulunan adaylar, '2022 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sözlü sınav ile 4 bin 175 personel alımı yapacağını duyurmuştu.

10 Ocak 2022 tarihinde başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları, 20 Ocak 2022 tarihinde sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda işe girmek isteyen binlerce vatandaş, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözlerini sonuç tarihine çevirdi.

Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte detaylar...

ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 ASDEP başvuru sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sonuç tarihi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Yapılan açıklamaya göre, personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak.

Bakanlıktan gelen duyuru ile, "Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır." denildi.

ASDEP NEDİR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır.

ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

ASDEP İŞE ALIM ŞARTLARI

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir.

ASDEP'in ülke geneline yaygınlaştırılması için 2016 yılında 1500, 2017 yılında 1500 olmak üzere toplamda 3 bin personel özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.