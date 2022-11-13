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    Ailelerin ara tatil tercihi Kapadokya oldu

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci için eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Çocuklu aileler tatil haklarını Kapadokya'dan yana kullandı.
    • 13.11.2022 - 14:54
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    Ailelerin ara tatil tercihi Kapadokya oldu

    Birinci dönem ara tatili 12 Kasım'da başladı.

    21 Kasım pazartesi günü sona erecek tatil için, okul stresi ve ders yoğunluğuna ara veren çocuklu aileler tatil rotalarını belirledi.

    Hafta sonunu da fırsat bilen aileler, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın yolunu tuttu.

    Tatil tercihlerini Kapadokya'dan yana kullanıyorlar

    Her hafta sonu ve her tatil döneminde yoğun ziyaretçiyi ağırlayan bölge, 4 mevsimde de ilk tercihler arasında yer alıyor.

    DHA'nın aktarımına göre; burada tarihi mekanlar ile peribacalarını gezen öğrenciler, eğlenceli vakit geçiriyor.

    Ailelerin ara tatil tercihi Kapadokya oldu #1

    "Burada güzel vakit geçiriyorum"

    Tekirdağ'dan Göreme Açık Hava Müzesi'ne gelen 7’nci sınıf öğrencisi Ata Uğur Kırman, "Ara tatili fırsat bilerek, ailemle Kapadokya'ya geldim. Kapadokya, çok güzel bir yer. Burada güzel vakit geçiriyorum. Şehre döndüğümde burayı arkadaşlarıma anlatacağım." dedi.

    Ailelerin ara tatil tercihi Kapadokya oldu #2

    Ailelerin ara tatil tercihi Kapadokya oldu #3

    Ailelerin ara tatil tercihi Kapadokya oldu #4

    Ailelerin ara tatil tercihi Kapadokya oldu #5


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