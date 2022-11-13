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- Ailelerin ara tatil tercihi Kapadokya oldu
Ailelerin ara tatil tercihi Kapadokya oldu
- 13.11.2022 - 14:54
Birinci dönem ara tatili 12 Kasım'da başladı.
21 Kasım pazartesi günü sona erecek tatil için, okul stresi ve ders yoğunluğuna ara veren çocuklu aileler tatil rotalarını belirledi.
Hafta sonunu da fırsat bilen aileler, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın yolunu tuttu.
Tatil tercihlerini Kapadokya'dan yana kullanıyorlar
Her hafta sonu ve her tatil döneminde yoğun ziyaretçiyi ağırlayan bölge, 4 mevsimde de ilk tercihler arasında yer alıyor.
DHA'nın aktarımına göre; burada tarihi mekanlar ile peribacalarını gezen öğrenciler, eğlenceli vakit geçiriyor.
"Burada güzel vakit geçiriyorum"
Tekirdağ'dan Göreme Açık Hava Müzesi'ne gelen 7’nci sınıf öğrencisi Ata Uğur Kırman, "Ara tatili fırsat bilerek, ailemle Kapadokya'ya geldim. Kapadokya, çok güzel bir yer. Burada güzel vakit geçiriyorum. Şehre döndüğümde burayı arkadaşlarıma anlatacağım." dedi.