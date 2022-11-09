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    Airfryer nasıl temizlenir? Airfryer temizliği nasıl yapılır?

    Son dönemin popüler cihazı olan Airfryer'ın nasıl temizleneceği merak ediliyor. İşte Airfryer hakkında bilmeniz gereken temizlik tüyoları..
    • 09.11.2022 - 13:11
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    Airfryer nasıl temizlenir? Airfryer temizliği nasıl yapılır?

    Son dönemde oldukça popüler olan Airfryer hakkında birçok soru gündeme geliyor. Kolay bir şekilde yemek pişirmeye yardımcı olan Airfryer'lar gün geçtikçe popülerliğini artırıyor.

    Airfryer birçok yiyeceği az yağ ile sıcak havadan faydalanarak pişirmeye yardımcı olmaktadır. Yeni nesil pişirme tekniği olarak kabul edilen bu teknik hem sağlıklı hem de ucuz olmasıyla dikkat çekiyor.

    Mutfağında Airfryer kullananlar sıklıkla bu cihazların nasıl temizleneceği konusunda araştırma yapıyor. Birçok farklı marka Airfryer üreterek piyasaya sürdü. Bu makinelerin geneli aynı şekilde temizlenmektedir. Ancak bazı cihazların hassas noktaları olduğu için temizlikleri daha dikkatli yapılmalıdır.

    Airfryer nasıl temizlenir? Airfryer temizliği nasıl yapılır? #1

    Airfryer nasıl temizlenir?

    Airfryer'ı kullandıktan sonra fişini çekin ve soğumasını bekleyin. Ardından sepetini veya tavasını çıkararak su ve bulaşık sabunu ile yıkayın daha sonra kurumasını bekleyin. Airfryer'ın ana gövdesini kesinlikle su ile temas ettirmeyin. Yumuşak bir sünger veya bez ile dışını silebilirsiniz.

    Airfryer nasıl temizlenir? Airfryer temizliği nasıl yapılır? #2

    Airfryer'ın sepet, kızartma bölümü ve ızgarası çıkarılabildiği için bulaşık makinesine yerleştirerek kolaylıkla yıkayabilirsiniz.


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