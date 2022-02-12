Ajda Pekkan 76 yaşında

12 Şubat 1946 yılında dünyaya gelen süperstar, bugün itibariyle 76 yaşına girdi.

Türk müziğinin önemli isimlerinden Ajda Pekkan, yeni yaşını kutluyor. "Süperstar" lakabıyla anılan sanatçı bugün 76 yaşına adım attı.

YILLARA MEYDAN OKUYAN İSİM

Magazinin en çok takip ettiği ünlülerden biri olan Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen sahne performansı, formda görünüşüyle uzun yıllardır takdir ediliyor.

Türk müziğinin en özel seslerinden biri olarak kabul edilen Pekkan sahnelerde gençlere taş çıkartmaya devam ediyor.