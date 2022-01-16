AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sıradaki koltuğun üzerinden ikinci sıraya geçtiği anları "Koltuk tanımayan aşk" notuyla Twitter'dan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte kalabalık arasından ilk sırada ilerledi.

Kendisine yapılan sevgi gösterisinin ardından arkasına dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, arka sıraya geçmek istedi.

İkinci sıraya geçmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevredekilerin de yardımcı olmasıyla koltuğun üzerine çıktı.

İKİNCİ SIRAYA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalık arasında koltuğun üzerine çıkarak ikinci sıraya geçerken, bu hareket samimi anlara neden oldu.

"KOLTUK TANIMAYAN AŞK"

AK Parti Gençlik Kolları, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arka sıraya geçtiği görüntüleri 'Koltuk tanımayan aşk' notuyla paylaştı.

AK Gençlik paylaştı: Koltuk tanımayan aşk ViDEO