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Uzmanlık alanı tıp olan, TV programlarının tanınmış yüzü Prof. Dr. Halit Yerebakan, Mayıs seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak kariyerine devam ediyor..

Yerebakan, yerel seçim öncesi İstanbul sokaklarını karış karış gezerek vatandaşın sesini dinliyor.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşamını elleriyle ördüğü örgülerle sürdüren yaşlı bir teyzeyi ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, tatlı sohbetlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

30 yaşında 4 çocuğuyla tek başına kaldığını anlatan teyzenin yaşam hikayesi, izleyenleri duygulandırdı.

"Bu teyzemiz gibi birçok kahraman anne var, yaşamlarından çıkan sesleri duymamız gerekiyor"

Dr. Yerebakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Park kenarında uzun yıllardır çeşitli şeyler satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Eşini kaybetmiş, çocuklarını büyütmüş ve hayata tutunmaya çalışan güçlü bir anne. Bu zorlu hayat mücadelesinde, içindeki yaşam sevgisi, umut ve dayanışma ruhu beni derinden etkiledi.



Hayat mücadelesinin içindeki bu kahramanların hikayelerini duymak, toplumun her kesiminden gelen sesleri işitmek ve herkesin en iyi şekilde yaşayabileceği bir şehri oluşturma hedefiyle ilerlemek, benim yolun başında en başta kendime verdiğim sözüm. Bu teyzemiz gibi birçok kahraman anne var, yaşamlarından çıkan sesleri duymamız, onların güçlü ve umut dolu yaşam mücadelelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle onların ihtiyaçlarını anlamak, yaşamlarını kolaylaştıracak politikaları ve çözümleri üretmek amacımızdır.