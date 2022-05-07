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    AK Partili Bennur Karaburun, kendisine şemsiye tutan Samet Ateş ile evleniyor

    AK Parti 26’ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, 9 yıl önce kendisine şemsiye tutan Samet Ateş ile dünyaevine girecek. Çiftin ilk olarak nişanı yapılacak.
    • 07.05.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 17:25
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    AK Partili Bennur Karaburun, kendisine şemsiye tutan Samet Ateş ile evleniyor

    Bennur Karaburun ve Samet Ateş, 2013 yılında Bursa’da çekilen fotoğraf karesiyle ülke gündeminde yer aldı.

    O dönem üniversite öğrencisi olan Samet Ateş, engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun’a şemsiye tutmuştu.

    Bu fotoğraf karesinin ardından Karaburun, 26’ncı dönemde AK Parti’nin Bursa milletvekili olarak siyasete atılmış, Ateş de yakın koruması olmuştu.

    “Engelli olduğum için buna cesaret edemedim”

    Bennur Karaburun ve Samet Ateş’in 12 yıllık arkadaşlıkları, şimdi ise hayat arkadaşlığı olarak devam edecek.

    Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs’ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun’dan ‘Evet’ yanıtını aldı.

    Samet Ateş ile 12 yıllık arkadaşlıkları olduğunu söyleyen Bennur Karaburun, “Samet uzun süredir beni evliliğe ikna etmeye çalışıyordu. Ancak ben engelli olduğum ve onu mutsuz edeceğimi düşündüğüm için buna cesaret edemedim.” dedi.

    AK Partili Bennur Karaburun, kendisine şemsiye tutan Samet Ateş ile evleniyor #1

    “Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti”

    Karaburun, evlilik teklifinin Osmangazi Köprüsü’nde gerçekleştiğini söyleyerek, “Samet Bey bana Osmangazi Köprüsü üzerinde evlilik teklifi yaptı. Bunun özel bir anlamı var. Osmangazi Köprüsü, Bursa ve İstanbul’u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti.” diye konuştu.

    AK Partili Bennur Karaburun, kendisine şemsiye tutan Samet Ateş ile evleniyor #2

    Büyük gün 11 Haziran

    DHA'nın haberine göre Bennur Karaburun ve Samet Ateş çifti, 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan nişan töreninin ardından 11 Haziran’da dünyaevine girecek.

    AK Partili Bennur Karaburun, kendisine şemsiye tutan Samet Ateş ile evleniyor #3

    AK Partili Bennur Karaburun, kendisine şemsiye tutan Samet Ateş ile evleniyor #4


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