Akaryakıt fiyatlarında son durum! 28 Aralık 2022 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin ve motoine gelen zam ve indirimlerden sonra güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başladı. İşte 28 Aralık 2022 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının sık sık araştırılmasına neden oluyor.

Benzin grubuna 16 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL daha zam gelmişti.

Ardından motorin fiyatlarına 17 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL zam geldi.

Son olarak benzin grubunda 23 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk zam geldi.

Benzin ve motorine gelen üst üste zam ve indirimlerden sonra akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul 28 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,03 TL

Benzin litre fiyatı 18,61 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 28 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,22 TL

Benzin litre fiyatı 18,82 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 28 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,30 TL

Benzin litre fiyatı 18,82 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL