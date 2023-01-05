Akaryakıtta son durum: 5 Ocak 2023 Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıtta son durum: 5 Ocak 2023 Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Benzin ve motorine üst üste gelen zam ve indirimlerden sonra güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. İşte 5 Ocak 2023 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının sık sık araştırılmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz ay benzin grubunda 23 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk zam gelmişti.

Son olarak 31 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 84 kuruşluk zam geldi.

Akaryakıt fiyatlarındaki üst üste gelen zam ve indirim haberlerinden sonra araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İstanbul 5 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,03 TL

Benzin litre fiyatı 19,45 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 5 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,22 TL

Benzin litre fiyatı 19,67 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 5 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,30 TL

Benzin litre fiyatı 19,66 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL