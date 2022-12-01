Akbil kullananlar dikkat! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu? İşte son tarih!

Akbil kullananlar dikkat! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu? İşte son tarih!

Toplu taşıma kullanan vatandaşların gündeminde İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri yer alıyor. Yılın sonuna yaklaşırken İstanbulkart kullanıcıları kişiselleştirmenin detaylarını araştırıyor.

İstanbulkart artık kişiselleştirilecek. Toplu taşıma kullanan ve tüm İstanbulkart kullanan kişileri yakından ilgilendiren konuya dair İBB'den açıklama geldi.

Bunun nedeni ise özel günlerde ücretsiz kullanım hakkından yararlanmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen açıklamaya göre özel günlerde ücretsiz toplu taşımadan yalnızca 'kişiselleştirilmiş İstanbulkart' sahibi olanların faydalanabilecek.

Kişiselleştirme işlemi yalnızca kırmızı renk anonim kartlarda yapılabilecek. Özel statüdeki İstanbulkartlar (öğrenci, öğretmen, anne vb.) kampanyalardan yararlanmaya devam edecek.

Peki İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu? Kişiselleştirme nasıl yapılır ve son tarih ne zaman? İşte detaylar...

İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu?

Özel günlerde geçerli olacak ücretsiz ulaşım hakkından faydalanmak için İstanbulkart kişiselleştirme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

Nasıl yapılır?

İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden ya da kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden kayıtlarını gerçekleştirebiliyor.

Kişiselleştirme yapmak içim uygulamaya giriş yapın ve ana sayfadan "Kart ekle" alanındaki yönlendirmeleri takip edilerek tanımlama işlemini tamamlayın.

Farklı bir diğer yol ise www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak kartlar kişiselleştirilebilir.

İstanbulkart mobil uygulamasından ya da 153'ü arayarak da İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz.

Son tarih ne zaman?

İstanbulkart (akbil) kişileştirmede son gün 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

İstanbulkart neden kişiselleştiriliyor?

BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin söz konusu uyarı ile ilgili şunları söyledi:

"İstanbulkart artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı oldu. Bu durum İstanbulkarta yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim artık İstanbulkarta yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğimizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkartı kişiselleştirdiğimizde de içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz. Ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık'tan sonra kullanıma kapatılacak."