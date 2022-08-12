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    Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosu oldu

    Düğün fotoğrafı çekmek için mekan ayaranlar, daha önce çok görülmemiş ve birçok açıdan fon oluştabilecek manzaralara odaklanıyor.
    • 12.08.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 17:55
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    Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosu oldu

    Düzce'de Akçakoca 38 kilometre sahil şeridini görenleri kendisine hayran bırakan görüntüleriyle düğün fotoğrafı çekecekler için doğal bir plato niteliğinde imkan sunuyor.

    Akçakoca ilçesi, eşsiz manzarasıyla dünyaevine giren çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi. Akçakoca sahilinde gezmek isteyenler sık sık gelin-damat çiftlerin fotoğraf çektirdiği görüntülerle karışılaşıyor.

    Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerler arasında bulunmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca, düğün fotoğrafçıları tarafından da tercih ediliyor.

    Kumsalda fotoğraf çekmek talep görüyor

    Akşam saatlerinde kumsala inen gelin ve damadın gün batımına kadar çekimleri yapılırken, özellikle denizde çekilen fotoğraflar beğeni topluyor.

    Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosu oldu VİDEO


    Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosu oldu #1

    Akçakoca doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü

    Özellikle gün batımında çekim yapan fotoğrafçılar, sadece kentten değil, çevre illerden de yeni evlenenlerin yoğun talebiyle karşılaşıyor. Bölgede fotoğraf çeken fotoğrafçısı Ömer Başer, çiftlerin özellikle günbatımını tercih ettiklerini dile getirdi.

    Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosu oldu #2

    "Yaz sezonu dolayısıyla talep fazla"

    AA'nın haberine göre, düğün fotoğrafçısı Ömer Başer, dünyaevine girecek çiftlerin doğal güzellikleri dolayısıyla Akçakoca'yı tercih ettiğini ve yaz sezonu dolayısıyla talebin fazla olduğunu aktararak, "Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İstanbul, İç Anadolu bölgesi ve birçok ilden sadece düğün fotoğrafı çektirmek için gelen çiftlerimiz var." dedi.

    Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosu oldu #3

    "Çok hoş bir anı oldu"

    Ömer ve Sema Berber çifti de öneriyle Akçakoca'yı tercih ettiklerini dile getirerek, "Doğası ve denizi gerçekten de tavsiye edildiği gibiymiş. Bütün çiftlere buraya gelerek mutlu anlarını ölümsüzleştirmelerini öneriyorum. Doğal güzelliği ve ambiyansıyla çok hoş bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

    Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosu oldu #4

    Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosu oldu #5

    Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosu oldu #6

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