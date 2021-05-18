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    Akçakoca sahillerinde hareketlilik başladı

    Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da vatandaşlar denize girdi.
    • AA
    • 18.05.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 16:59
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    Akçakoca sahillerinde hareketlilik başladı

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu.

    Koronavirüs nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesiyle Batı Karadeniz'in önemli turizm bölgelerinden Akçakoca'daki sahillerde hareketlilik başladı.

    Sıcak havanın etkisiyle bazı vatandaşlar, mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda denize girdi.

    AKÇAKOCA'DA HAREKETLİLİK

    Sahilde güneşlenen vatandaşlar, plaj voleybolu oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.

    Bölgede etkili olan sıcak havaların bir hafta daha süreceği öğrenildi.

    Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı ViDEO

    Akçakoca sahillerinde hareketlilik başladı #1

    Akçakoca sahillerinde hareketlilik başladı #2

    Akçakoca sahillerinde hareketlilik başladı #3

    Akçakoca sahillerinde hareketlilik başladı #4

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