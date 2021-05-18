Akçakoca sahillerinde hareketlilik başladı

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da vatandaşlar denize girdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesiyle Batı Karadeniz'in önemli turizm bölgelerinden Akçakoca'daki sahillerde hareketlilik başladı.

Sıcak havanın etkisiyle bazı vatandaşlar, mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda denize girdi.

AKÇAKOCA'DA HAREKETLİLİK

Sahilde güneşlenen vatandaşlar, plaj voleybolu oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bölgede etkili olan sıcak havaların bir hafta daha süreceği öğrenildi.

Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı ViDEO