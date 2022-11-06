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    Akciğer kanserini yenen hastalar Avrasya maratonuna katıldı

    Akciğer kanserini yenen hastalar, Avrasya Maratonu'na farkındalık için "Erken Tanı Koşturur" sloganı ile katılım sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 18:46
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    Akciğer kanserini yenen hastalar Avrasya maratonuna katıldı

    İstanbul'da kıtalar arası koşulan maraton yarışması düzenlendi.

    Bu yıl 44'üncüsü düzenelenen maratonda, yürüyüşe 60 bin kişi katılım sağladı.

    Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü öncesinde Altunizade Köprüsü altında başlayan etkinliğe; birçok kuruluş, kurum, dernek ve gönüllü vakıflar dahil oldu.

    Kanseri yendiler, soluğu maratonda aldılar

    Maratonda dikkat çeken yürüyüş grupları arasında  için "Erken Tanı Koşturur" sloganı ile dahil olan akciğer kanseri hastaları oldu.

    Maraton kapsamında yürüyüş yapan ve Akciğer Kanseri farkındalığının artması için etkinliğe Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, hastaları ve hasta yakınları katılım sağladı.

    Akciğer kanserini yenen hastalar Avrasya maratonuna katıldı VİDEO


    Akciğer kanserini yenen hastalar Avrasya maratonuna katıldı #1

    Pankart ve giydikleri tişörtler ile dikkat çektiler

    Akciğer kanserine yakalanan hastalar, açtığı pankartlar ve giydiği tişörtler ile vatandaşları bilinçlendirmek adına yürüyüş yaptı.

    Tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşan hastalar sporu hayatlarının bir parçası haline getirdiklerini ve yürüyüş yapmanın önemini vurguladı.

    Akciğer kanserini yenen hastalar Avrasya maratonuna katıldı #2

    Doğa için ağaçlandırma çalışmalarını unutmadılar

    Yürüyüşe katılan katılımcılara temiz bir nefes temiz bir doğa sunmak adına tohum zarfları hediye edildi.

    Yürüyüş organizasyonunu düzenleyen Dr. Kocatürk, "Bu yürüyüşümüzün akciğer kanseri farkındalığını arttırmak için giderek büyüyen, kök salan tohum gibi bir başlangıç olmasını hayal ediyoruz." şeklinde konuştu.

    Akciğer kanserini yenen hastalar Avrasya maratonuna katıldı #3

    Kanseri yendi, Tekirdağ'dan maraton için geldi

    Yürüyüş için Tekirdağ'dan gelen tedavi olan vatandaş ve eşi, maratona ilk defa katıldıklarını ve burada olmaktan çok mutluluk duyduklarını ifade etti.

    Tedavi sürecini atlatıp iyileşen hastalar bir araya gelip, birlik ve beraberlik içinde elele maratona yürüdü.

    Akciğer kanserini yenen hastalar Avrasya maratonuna katıldı #4

    Tedavi sürecinde motivasyon çok önemli

    Bu süreçte;nanmak başarmanın yarısıdır" inancına sahip olan hastalar, pozitifliğin ve moralin önemine değindi.

    "Sevginin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını" söyleyen hastalar; çevrenin, komşuların ve ailelerin tutum ve tavırlarının da hastalık sürecini etkileyen önemli etmenlerden olduğunu dile getirdi.

    Akciğer kanserini yenen hastalar Avrasya maratonuna katıldı #5

    Akciğer kanserini yenen hastalar Avrasya maratonuna katıldı #6

    Akciğer kanserini yenen hastalar Avrasya maratonuna katıldı #7


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