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Akdamar Adası'nda hafta sonu kısıtlama sessizliği

Akdamar Adası'nda hafta sonu kısıtlama sessizliği

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Akdamar Adası, koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile boş kaldı. Bu anları fotoğraflanması ile birlikte de gözler önüne bir görsel şölen serildi.