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    Akdamar Adası'nda hafta sonu kısıtlama sessizliği

    Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Akdamar Adası, koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile boş kaldı. Bu anları fotoğraflanması ile birlikte de gözler önüne bir görsel şölen serildi.
    • DHA
    • 25.04.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 10:06
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    Akdamar Adası'nda hafta sonu kısıtlama sessizliği

    Van'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası,  hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü. Bu günlerde sadece martı seslerinin duyulduğu ada, muhteşem manzarasıyla görsel şölen sunuyor.

    AKDAMAR ADASINDA KISITLAMA SESSİZLİĞİ

    20 DAKİKA SÜREN TEKNE YOLCULUĞU İLE ULAŞILIYOR

    Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğuyla ulaşılan Akdamar Adası, hafta içi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

    BADEM AĞAÇLARININ GÖSTERİSİ

    Buraya gelen ziyaretçiler, Van Gölü'nün mavi suları, badem ağaçları ve Artos Dağı'yla bütünleşerek seyrine doyumsuz manzaralar sergileyen adada, fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştiriyor.

    Akdamar Adası'nda hafta sonu kısıtlama sessizliği ViDEO

    Akdamar Adası nda hafta sonu kısıtlama sessizliği #1

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ZİYARETÇİLERİN GELMESİNİ ENGELLEDİ

    İlkbaharda kartpostallık görüntülerin oluştuğu ada, Ramazan ayında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü.

    Akdamar Adası nda hafta sonu kısıtlama sessizliği #2

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