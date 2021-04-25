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- Akdamar Adası'nda hafta sonu kısıtlama sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonu kısıtlama sessizliği
- DHA
- 25.04.2021 - 09:45
- Güncelleme : 25.04.2021 - 10:06
Van'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü. Bu günlerde sadece martı seslerinin duyulduğu ada, muhteşem manzarasıyla görsel şölen sunuyor.
AKDAMAR ADASINDA KISITLAMA SESSİZLİĞİ
20 DAKİKA SÜREN TEKNE YOLCULUĞU İLE ULAŞILIYOR
Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğuyla ulaşılan Akdamar Adası, hafta içi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
BADEM AĞAÇLARININ GÖSTERİSİ
Buraya gelen ziyaretçiler, Van Gölü'nün mavi suları, badem ağaçları ve Artos Dağı'yla bütünleşerek seyrine doyumsuz manzaralar sergileyen adada, fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştiriyor.
Akdamar Adası'nda hafta sonu kısıtlama sessizliği ViDEO
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ZİYARETÇİLERİN GELMESİNİ ENGELLEDİ
İlkbaharda kartpostallık görüntülerin oluştuğu ada, Ramazan ayında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü.