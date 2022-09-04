Akdamar Kilisesi'ndeki 10. ayin başladı! Akdamar Kilisesi nerede ve ne zaman restore edildi?

Akdamar Kilisesi'ndeki 10. ayin başladı! Akdamar Kilisesi nerede ve ne zaman restore edildi?

Yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Kilisesi'ndeki 10. ayin başladı.Din adamları ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği ayin yılda bir kez yapılıyor..

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda sadece bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'ndeki 10. ayin başladı.

Yılda bir kez düzenlenen ayin 2022 yılında 10. kez yapılmış oldu.Bu ayine katılmak için Van'a gelen 46 din adamı ve ziyaretçiler, Gevaş İskelesi'nden kaldırılan tekneler ile kilisenin bulunduğu adaya getirildi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Üstrahip Harutyun Damadyan, ayine katılmaya gelen ziyaretçile ile sohbet etti. Hazırlıkların bitmesiyle beraber Damadyan, bu yıl 10. gerçekleştirilen ayini yönetti.

Akdamar Kilisesi ne zaman restore edildi ?

Akdamar Kilisesi'nde 2005 yılında başlatılan restorasyon 2007 yılında tamamlandı. Restorasyonun bitmesinin ardından tarihi kilise, 2007’de uluslararası törenle anıt müze olarak açıldı.

Restorasyon çalışmalarının bitmesinin ardından kilisede 19 Eylül 2010'da Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan öncülüğünde bir ayin düzenlendi.Düzenlenen bu ayin 95 yıl aradan sonra burada düzenlenen ilk ayin olarak tarihe geçti.