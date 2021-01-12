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    Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

    Yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşlar; sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
    • AA
    • 12.01.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 17:12
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    Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

    Duyuruya göre, Antalya ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunun yükseklerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

    YÜKSEKLERDE KAR YAĞIŞI TAHMİNİ

    Adana, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise yarın kuvvetli, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağışın, rakımı 1300 metrenin üzerindeki yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

    VATANDAŞLARA OLUMSUZ DURUMLAR KARŞISINDA UYARI

    Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı #1

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