Akdeniz ve Ege'deki yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı Anadolu Parsı'nı araştırmak için kurulan Ege ve Akdeniz bölgelerinde kurulan fotokapanlarla, yaban hayvanların görüntüleri kaydedildi.

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AA & Ensonhaber

TÜBİTAK, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ve Kazancı Holding iş birliğiyle desteklenen "Anadolu Parsı'nın Araştırılması" projesi kapsamında, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki belirli illerde fotokapanlar kuruldu.

Anadolu Parsı'ndan henüz iz yok

Fotokopanlara, boz ayı, kurt, tavşan, vaşak, yaban keçisi yansıdı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, fotokapanlardan güzel görüntüler almaya başladıklarını söyledi.

"Fotokapanlara değerli yaban hayvanları yansıdı"

Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün fotokapanların kurulmasında katkı sağladığını belirten Ünal, "Fotokapanlara ülkemizin çok çok değerli yaban hayvanları yansıdı." diye konuştu.