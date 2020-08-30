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    Akdeniz'de balık sayısında 2 kat artış oluştu

    Koronavirüs nedeniyle üreme sürecinde avlanmayan balıklar Akdeniz'i doldurdu. Uzmanlar, geçtiğimiz yıllara göre yavru sayısında 2 kat artış oluştuğu söyledi.
    • DHA
    • 30.08.2020 - 08:58
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 08:58
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    Akdeniz'de balık sayısında 2 kat artış oluştu

    Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denizlerde avcılığın yasaklanması, birçok balık türünün üreme sürecine denk geldi.

    Yavru balık bolluğu yaşanan Akdeniz'de balıkların avlanmamasıyla, halk arasında 'kuzu balığı' olarak bilinen akya balığı sayısı da arttı.

    SU ALTINDA SÜRÜYLE GEZEN BALIKLARI GÖZLEMLEDİ

    Geçen günlerde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kıyılarında öğrencileriyle birlikte dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kıyılarda sürü halinde gezen balıkları kamerasıyla görüntüledi.

    BALIK SAYISINDA 2 KAT ARTIŞ

    Görüntülerde, yüzlerce akya balığının bir arada yüzdüğü anlar yer aldı. Prof. Dr. Gökoğlu, avlanılmayan anaçlar nedeniyle bu sene yavruların sayısının önceki yıllara göre 2 kat artığını belirtti.

    Akdeniz de balık sayısında 2 kat artış oluştu #1

    AVCILIK DÖNEMİ KORONAVİRÜSE DENK GELDİ

    Akdeniz kıyılarında çok sayıda akya balığının görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Pandemi sürecinde hepimizin bildiği gibi bazı yasaklar vardı. Bu yasaklar kapsamında da balık avcılığı uzun bir süre yapılmadı. Yasakların olduğu nisan ve mayıs ayları kuzu balıklarının üreme dönemiydi. Anaçlar avcılar tarafından tutulmadığı için bu sene bolca yavrulayabildiler. Yavrular şu anda 200- 250 grama ulaştı. O süreçten bu zamana kadar da hem büyüdüler hem de sürü oluşturdular. Kıyılarımızda çok miktarda akya balığını görüyoruz" dedi.Akdeniz de balık sayısında 2 kat artış oluştu #2

    YAVRU BALIK SAYISINDA ARTIŞ

    Doğanın koronavirüs sürecinde kendini yenilediğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:

    "Geçmişte bu balıkların anaçlarının avcılığı üreme döneminde yapılıyordu ancak bu yıl yasaklara denk geldiği için çok miktarda kuzu balığı yavrusu görüyoruz. Çok güzel bir durum, bu süreçte de doğa kendi kendini yenilemeye başladı. Biz bu bölgede uzun senelerdir dalış yapıyoruz. Bölgeyi çok iyi gözlemliyoruz, iyi birer su altı gözlemcisiyiz. Geçmiş yıllara kıyasladığımızda yavrularda daha önceki yıllara göre iki kat artış var."

    Akdeniz de balık sayısında 2 kat artış oluştu #3

    YAVRULARIN BÜYÜMESİNE MÜSAADE ETMEYEN AVCILARA SİTEM

    Bilinçsizce yapılan avlanmaya tepki gösteren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Her canlı yavrusunu güvenebildiği yerde yani yavrunun yaşayabileceği yere bırakır. Bu nedenle kıyıya çok sayıda balık yanaştı. Kuzu balıklarının yanı sıra birçok balık türünü sürü halinde görüyoruz. Bölgemizde balıkçılarımız yapay resif yapıp kendilerince bu yavruları yakalamaya başladılar. Bu bilinçsizce yapılan bir şey ve bu şekilde avlanmak çok yanlış. Yavruların biraz büyümesine müsaade etsinler" diye konuştu.

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