Akdeniz'e tüpsüz dalarak metal atık topluyor

Antalya'da yaşayan Erhan Uludağ, 5 aydır Konyaaltı Sahili'nden dalış yaparak topladığı atık demirleri geri dönüşüm tesislerine göndererek hem ekonomiye kazandırıyor hem de denizi temizliyor.

Antalya'da şoförlük yapan Erhan Uludağ, Akdeniz'in mavi sularının temizliği için yaptığı kısa dalışlarda topladığı paslı atık demirleri geri dönüşüm tesislerine götürüyor.

TÜPSÜZ DALIŞ YAPARKEN METAL ATIKLARI FARK ETTİ

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki eski iskelelerden kopan ve gemilerden denize atılan, boyları zaman zaman 2 metreyi aşan demir metal parçalarını tüpsüz dalış yaparken fark eden özel bir şirkette şoför 34 yaşındaki Erhan Uludağ, her dalışta bu atıkları toplamaya başladı.

TOPLADIĞI DEMİRLERİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNE GÖTÜRÜYOR

Sahile yakın alanlarda bu atıklardan çok olduğunu gören Uludağ, yaklaşık 5 aydır mesai saatleri dışında sahile giderek gönüllü olarak demirleri topluyor.

Zaman zaman arkadaşlarının da yardım ettiği Uludağ, atık demirleri motosikletiyle geri dönüşüm tesislerine taşıyarak hem denizin temizliğine katkıda bulunuyor hem de paslı demirlerden oluşabilecek yaralanmaların önüne geçiyor.

ATIK DEMİRLER YARALANMALARA NEDEN OLABİLİYOR

Erhan Uludağ, bu yıl ilkbaharında Konyaaltı'nda denize girdiğinde suyun altındaki atık demirleri fark ettiğini söyledi.

Denizin bu atıklardan temizlenmesi konusunda sorumluluk hissettiğini ifade den Uludağ, "Denizden atık metalleri çıkarmaya başladım. Çıkardıkça daha çok olduğunu gördüm. Tüm Konyaaltı Sahilinde bildiğimiz paslı demir metaller var. Yaklaşık 5 ayda 20 tona yakın atık metal topladım. Hala da çıkartmaya devam ediyorum. Çünkü çok fazla var. Bunlar su altında tehlike arz ediyor. Hatta kıyıya 3-4 metre uzaklıkta insanların kolunu bacağını kesecek paslı demirler var." diye konuştu.

"DENİZLER KİRLENİRSE HER ŞEY KİRLENİR"

Uludağ, topladığı atıkların, kış aylarında gemilerden kopup gelen ve eski iskelelerden kopan demir parçaları olduğunu belirtti.

Denizde uzun süre kalan demir parçalarının çürüyerek pas ve toz haline gelip denizi kirlettiğine de dikkat çeken Uludağ, "Zaten, suya girdiğiniz zaman bir pas kokusu hissediyorsunuz. İnsanlarımızdan denizlerimizi temiz tutmalarını istiyorum. Denizlerimiz kirlenirse her şey kirlenir. Artık herkeste bir çevre bilincinin oluşması gerekiyor." dedi.

"BUNLAR DENİZDEN Mİ ÇIKTI DİYORLAR"

"Topladığım atıkları motosikletimle taşıyarak geri dönüşüm tesislerine teslim ediyorum. Zaman zaman denizden çıkan atıkları gören vatandaşların şaşkınlıkları ile karşılaşıyorum. Sık sık, 'Bunlar denizden mi çıktı?' sorusuna yanıt veriyorum." ifadelerini kullanan Uludağ, denizdeki metallerin tamamının çıkarılması için yetkililerden destek beklediğini kaydetti.