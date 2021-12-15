Akıbeti netleşti: Galatasaray Adası ne olacak? İşte son hali...

İstanbul Boğazı'nın tek adası Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası olarak da bilinen adanın akıbeti belli oldu. Peki GS Adası ne olacak? İşte son hali...

İstanbul Kuruçeşme sahilinin 165 metre açığında yer alan Galatasaray Adası veya Kuruçeşme Adası, Galatasaray Spor Kulübü'nün tapulu mülkü konumundaydı.

Ancak Galatasaray Ada'sında kaçak yapılaşma olduğu iddia edilmiş Ada'nın işletmecisine Ada'yı tahliye etmesi için uyarı gönderilmişti.

Ada işletmecisi uyarıyı dikkate almayarak Ada'yı işletmeye devam ettiği için 28 Mayıs 2017 tarihinde görevliler tarafından, yıkımı gerçekleştirecek araçlar gemi ile Ada'nın yakınına taşınmış ve yıkım başladı.

GALATASARAY ADASI SON DURUM

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazanmıştı. Tahliye kararı ise işletmeci tarafından istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Yıllardır harabe halinde olan Galatasaray Adası ne oldu ne olacak merak ediliyordu.

MÜJDELİ HABER GELDİ

İstinaf mahkemesi Galatasaray'ı haklı buldu...

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine açılan tahliye davasında mahkemenin işletmecinin adadan tahliyesine karar verdiğini açıkladı.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

“Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun.”





TARİHÇESİ

Beşiktaş Kuruçeşme semtinin 165 metre açığında bulunan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Başmimarı Serkis Kalfa'ya hediye edildi.

Serkis Kalfa, adanın üstüne üç katlı bir köşk inşa ederek buraya taşındı. Bu nedenle ada, 1.Dünya Savaşı yıllarına kadar “Serkis Bey'in Adası” olarak anılıyordu.

Dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında Sultan Abdülaziz 'in davetlisi olarak Kuruçeşme Adası'nda Serkis Kalfa'nın misafiri olmuş ve Padişah'la tanıştırıldı.

Ayvazovski, Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı için sipariş edilen tabloları bu adada yaptı. 1.Dünya Savaşı'ndan sonra ada, Serkis Bey'in varisleri tarafından “Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi”ne kiraya verildi ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı.

Ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınarak sosyal tesis yapılmıştı.

GALATASARAY ADASI SON HALİ

"Su Ada" olarak da bilinen Galatasaray Adası enkaz halde. Adadaki son durum havadan fotoğraflandı.