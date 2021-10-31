Akif Filminin Yapımcısı Harun Türk, Kafalar Ekibi İle Yeni Film Hazırlığında!

Harun Türk şimdiler de ise yeni bir projeye imza atıyor ve bu proje içerisinde de Youtube dünyasının en tanınan isimleri Kafalar ekibi var.

Bilindiği üzere beyaz perde de şu an Mehmet Akif Ersoy’u anlatan “ Akif “ filmi yer almakta. İşte bu başarılı filmin yapımcılığını Harun Türk üstlenmiş ve onun dokunuşuyla ortaya son derece duygu yüklü bir film çıkmış.

Kafalar Ekibinin Yeni Filmi “ Kendinden Kaçak “ Olacak!

Kafalar ekibinin 2. Filmi için kolları sıvalayan Harun Türk, daha şimdiden film hakkında pe çok samimi açıklamalarda bulundu. Türk, bu filmin de aynı ilk filmde olduğu gibi oldukça eğlenceli ve kahkaha dolu geçeceğini, herkese ulaşabilecek tatta bir fil yapacaklarını belirtti. Kendinden Kaçak filminin konusunun ne olduğu sorulduğunda ise başarılı yapımcı, Kafalar ekibinin başından geçen hem eğlenceli hem de ilginç olayları ele alacaklarını ifade etti.

Kasım Ayında Çekimlere Başlanıyor!

Kafalar Karışık filmleri ile herkesi eğlendirmeyi başaran Kafalar ekibinin 2. Filmi olan Kendinden Kaçak için çekimlere 2021 yılının Kasım ayında başlanacak. Ve her şey yolunda giderse filmin 2022 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Kendinden Kaçak filmi içerisinde Kafalar ekibinin dışında; Suat Sungur, Şinasi Yurtsever, Hakan Bilgin ve Ruhi Sarı gibi usta isimlerin yer alacağı belirtiliyor.