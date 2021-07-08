Aknelerin doğal düşmanı: Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Sedef ve akne gibi birçok soruna iyi gelen çörek otu yağının faydaları saymakla bitmiyor. Doğal bir ilaç olarak görülen çörek otu yağının faydaları araştırılıyor. Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Nigella Sativa bitkisinden elde edilen çörek otu yağı, birçok hastalığa iyi geliyor. Hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otu yağı aynı zamanda yemeklere lezzet katıyor.

Sedef hastalığı, akne gibi sorunlar yaşayan vatandaşlar, çörek otu yağından faydalanmak istiyor.

Peki, çörek otu yağının faydaları nelerdir? İşte detaylar..

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI

Doğal ilaç olarak kullanılan çörek otu yağının faydaları saymakla bitmiyor. Siyah kimyon bitkisinden elde edilen çörek otu yağının en bilinen faydaları ise şu şekilde;

Saç dökülmesini en aza indirir ve saç çıkarır.

Kilo vermeye yardmcı olur.

İçinde barındırdığı timokinon bileşeni sayesinde kalp hastalıklarına yol açan homosistein oranını da düşürdüğü gözlemlenmiştir.

Kış aylarında nezle, grip gibi hastalıkların yol açtığı öksürüğe iyi gelir, bronşları temizler.

Eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir.

Kabızlığı gidermeye yardımcı olur, hemoroid için de iyileştirici etki gösterir.

Sinir, stres, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi gelen çörek otu yağı uykusuzluk için de kullanılır.

Bağışıklılık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnç sağlar.

Vücuttaki toksinleri uzaklaştırarak kilo vermenize yardımcı olur.

İçerdiği bileşenler sayesinde kanser hücrelerinin gelişmesini önler.

ÇÖREK OTU YAĞI NE KADAR KULLANILMALI?

Yeni başlayanlar için 2 hafta boyunca günde 3 kez bir çay kaşığı; Günde bir veya iki kez 1 tatlı kaşığı olarak tavsiye edilir. Kapsül formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir.