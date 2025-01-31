AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

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İstanbul'da yalancı bahar sona ermek üzere...

Uzun zamandır herkesin hasretini çektiği kar yağışı, İstanbul'da yüzünü göstermeye hazırlanıyor.

AKOM, İstanbul'da beklenen kar yağışı için vatandaşların beklediği tarihi verdi.

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

Pazartesi günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da salı günü sıcaklıkların hızlı bir şekilde düşeceğini bildirdi.

Megakent'te çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

PERŞEMBE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Perşembe günü ise kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.