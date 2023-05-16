Akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il: Şanlıurfa TÜİK'in aile yapısını incelediği istatistiklerde Türkiye genelinde akraba evliliği oranı 2022 yılında yüzde 3,9 oldu. Akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 18,4 ile Şanlıurfa olarak tespit edildi.

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Türkiye'de akraba evliliği gerçeği, azalma gösterse de hala gündemde.

Akraba evliliklerinden doğan çocukların sağlık sorunları yaşamaları ise bu geleneğin en can acıtan yanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İstatistiklerle Aile, 2022 araştırması sonuçlarına göre, toplam resmi evlilikler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapanların oranı yüzde 8,3 olarak açıklandı.

ADNKS sonuçlarına göre, birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yıllar geçtikçe düşüyor.

Akraba evliliklerinin çoğu hala/dayı çocukları

Akraba evlilikleri akrabalık türüne göre incelendiğinde, akraba evliliği yapmış bireylerin yüzde 46,5'inin hala/dayı çocukları ile yüzde 27,2'sinin amca çocukları ile ve yüzde 26,3'ünün ise teyze çocukları ile evli olduğu görüldü.

Akrabasıyla evli olan bireylerin en fazla olduğu il Mardin oldu

Toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2022 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il yüzde 20,3 ile Mardin oldu. Bu ili yüzde 18,6 ile Şanlıurfa, yüzde 16,9 ile Siirt ve Diyarbakır izledi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise yüzde 1,1 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 1,5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale izledi.

Akraba evliliği oranı 2022 yılında yüzde 3,9 oldu

Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin yüzde 5,9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2017 yılında yüzde 4,4, 2022 yılında ise yüzde 3,9 olduğu görüldü.

Akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il yüzde 18,4 ile Şanlıurfa oldu

Akraba evliliği oranı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 18,4 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, yüzde 13,7 ile Mardin ve yüzde 12,9 ile Muş izledi. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu iller yüzde 0,7 ile Burdur, Edirne ve Bolu oldu. Bu illeri yüzde 0,8 ile Balıkesir, Düzce ve Karabük izledi.