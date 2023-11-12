Akrep burcunda yeniay! Gökyüzünde aşk, tutku, cinsellik ne ararsan var... İşte etkileri Astrolog Filiz İnsel, yarın gerçekleşecek olan Akrep burcundaki yeniayın etkilerini kaleme aldı. İnsel bu yeniay için, "Yangına körükle gitmeyin" dedi.

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Merhabalar, ben Astrolog Filiz İnsel...

Yarın gerçekleşecek olan yeniayın etkilerini sizler için kaleme aldım. İşte detaylar!

Kasım ayının ilk gökyüzü olayı 13 Kasım günü saat 12:27'de gerçekleşecek olan Akrep Yeni Ayı ile ilgili detayları paylaşmak istiyorum. Bu yeni ayda ev sahibi Akrep burcu, kuşkuculuğu, sabrı, krizleri ve yıkıcılığı ile bilinen sabit burcumuz Akrep'in etkisi altında gerçekleşiyor. Aynı anda ufuk çizgisinde Oğlak burcu yükseliyor, bu da hedeflerimizi, statümüzü, işi ve ailedeki otoriter figürleri (baba, patron, eş) gündeme getireceğini işaret ediyor. Ancak, en çok para ve finans konularında beklenmeyen olaylar yaşanması muhtemel. Detaylara birlikte göz atalım.

Kaza, deprem ve patlamalar...

Ay ve Güneş'in yan yana hizalanırken savaş ve mücadele gezegenimiz Mars da bu hizalama içinde olacak. Üstelik Boğa burcunda geri harekette olan Uranüs'e tam karşıtlık yapacaklar. Yani beklenmedik ani olaylara hazır olmalıyız. Uranüs'ün yeni ayda yapacağı karşıtlık, genellikle sevimli olmayan sürprizlere işaret ediyor.

Toprak burcunda olması nedeniyle maden kazaları, depremler, patlamalar, yer hareketleri gibi beklenmedik olaylara açık olacağız. Aynı zamanda para ve finans konularında da ani iniş çıkışlar yaşanabilir. Miras, vergi, nafaka, prim, sigorta, banka gibi uzun zamandır çözülmeyen konularda sonuçlar alabiliriz, ancak bu sonuçlar istediğimiz gibi olmayabilir.

Yeni ayda Merkür, Yay burcunda seyahat edecek ve Satürn ile arasında bir kare açı olacak. Bu durum, fikirlerimizde engellenme hissiyatı verebilir. İletişim, ticaret ve seyahat konularında sorunlar yaşanabilir. Ülke haritasında 5. evde gerçekleşecek bu yeni ayda çocuklar, kadınlar, borsa, mafya ve örgütler bolca konuşulacak. Duyulan şeyler sarsıcı olabilir.

Gelecek planlarınızı düzenleyin

Neptün'ün yeni aya güzel bir açısı var. Gelecek için plan yapmak, hayalleri gerçekleştirmek için şimdiden bir yol haritası çizmek faydalı olabilir. Dua, meditasyon veya inancınıza göre ibadet yapmak da bu dönemi olumlu kılabilir. Ancak, kendimizi birdenbire bir kaos içinde bulabiliriz. Sakin olmak ve olayların içinde bulunmamak önemlidir. Sakatlanma, yaralanma gibi durumlar olabilir, trafikte kimseyle münakaşa etmemekte ve bilmediğiniz topluluklar içinde bulunmamakta fayda var.

Yeni ayda en çok etkilenecek burçlar şunlar:

Aslan, Akrep, Kova

Şimdi gelin, burçlara etkilerine tek tek bakalım:

Koç Burc ve Yükselen Koçlar:

Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları gündemde olacak. Gelir-gider dengesine dikkat etmek önemli, ani bir para çıkışı veya girişi söz konusu olabilir. Aynı zamanda ameliyat veya küçük bir operasyon gündeme gelebilir.

Boğa Burcu ve Yükselen Boğalar:

Evlilik, eş, ortaklık, danışmanlık aldığınız kişi ve konular, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Planlı hareket etmek önemli.

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler:

Gündelik işler, koşturmalar, ani olaylar yüzünden artabilir. Mevsim hastalıklarına dikkat etmek önemli. İş ortamı ve çalışma arkadaşlarıyla krizlerden uzak durmak önemli.

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeçler:

Çocuklarınızla ilgili sürprizli durumlar olabilir. Aşk hayatı, hobiler, yatırım konularında fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak, yeni ay en çok size yarayacak.

Aslan Burcu ve Yükselen Aslanlar:

Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarınız, kökleriniz, baba, eşin işi veya statüsü gündemde olacak. Aile büyüklerinin genel sağlık sorunları oluşabilir.

Başak Burcu ve Yükselen Başaklar:

Eğitim, iletişim, kardeşler, komşular, kuzenler, kısa seyahatleriniz gündemde olacak. İletişimde çıkabilecek krizlere dikkat etmek önemli. Yanlış anlaşılmalardan uzak durmak faydalı.

Terazi Burcu ve Yükselen Teraziler:

Maddi ve manevi kazanımlar, gelirler, giderler, alacaklar ve borçlar gündemde olacak. Gelir-gider dengesini ayarlamak önemli, birikim yaptığınız parayı beklenmedik şekilde harcamak zorunda kalabilirsiniz.

Akrep Burcu ve Yükselen Akrepler:

Sevgili Akrep burçları, burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ay, kendiniz için hiç aklınızda olmayan adımlar atmaya teşvik edebilir. Estetik bir ameliyat olabilir, spora yazılmak isteyebilirsiniz veya artık bundan vazgeçiyorum diyerek hayatınıza yenilik getirmek isteyebilirsiniz. Ancak, ikili ilişki ve evliliklerinizde oluşabilecek krizlere dikkat etmelisiniz.

Yay Burcu ve Yükselen Yaylar:

Bu yeni ay, size biraz içsel sıkıntı verebilir; bu nedenle sağlık konularına dikkat etmek önemlidir. Arkadan iş çeviren kişiler ortaya dökülebilir, bu durumda psikolojik destek almaya karar verebilir veya kendiniz için yeni bir şifa çalışması yapabilirsiniz.

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlaklar:

Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ilgili gelecek planlarınız gündemde olacak. Özellikle kalabalık ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz; ancak arkadaşlarınız veya bulunduğunuz toplumda krizli durumlar gelişebilir. Bu nedenle kaostan uzak durmanız önerilir.

Kova Burcu ve Yükselen Kovalar:

İş, kariyer, toplumsal statü, gelecek planları, annenizin genel sağlık durumu ve eşinizin parası gibi konularda ani gelişmeler yaşanabilir. İşinizi bırakma düşüncesi gelişebilir, devam eden bir davanız varsa sonuçlanabilir. Anlık gelişen konulara tepki verirken dikkatli olmanızda fayda var.