Akşam misafirlere sunulabilecek lezzetli sirkeli pilav tarifi! Sirkeli pilav nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Akşam yemeğinde misafirlere sunabileceğiniz sirkeli pilav tarifini sizin için derledik. Peki sirkeli pilav nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

Akşam yemeği vaktinde misafirlere sunulabilecek ve farklı bir şeyler denemek isteyen kişiler için hem pratik hem de leziz bir tarif. Tereyağlı soğanlı harcının yanı sıra sirkeyle de nefis bir hal alıyor. İşte sirkeli pilav tarifi...

Sirkeli pilav malzemeleri!

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

2 adet kuru soğan

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı yeşil mercimek

Sirkeli pilav tarifi!

Öncelikle mercimeği birkaç saat suda bekletmeye başlayın. Sonrasında suyunu süzün ve tencereye alın. Tencerenin üzerini iki parmak geçecek su ekleyip haşlayın.

Mercimekler yumuşayınca dek suyunu süzün. Ardından mercimeğin üzerine 4 bardak kadar su ilave edin ve kaynatmaya başlayın. Sonrasında bulgur ve tuzu da ilave edin ve kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin.

Üzerine kuru soğanı ince şekilde doğrayın. Tereyağını bir tavada eritin.

Soğanları tereyağında kavurun. Üzerine tuz ekleyin ve karamelize olunca ocaktan alın. Bulgur ve mercimek suyunu çekince soğanlı harcı ve sirkeyi ekleyin ve karıştırın. Sirkeli pilavınız hazır. Afiyet olsun!