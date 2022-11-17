Petrol
90.75
-2.27%
Euro
19.2426
-0.47%
Dolar
18.6166
0.15%
Altın
1.053
-0.66%
Borsa
4507
-3.45%
Bitcoin
316.139
0.70%
BTXN Coin
6.61
-5.57%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C
    • Akşam misafirlere sunulabilecek lezzetli sirkeli pilav tarifi! Sirkeli pilav nasıl yapılır? İşte malzemeleri

    Akşam misafirlere sunulabilecek lezzetli sirkeli pilav tarifi! Sirkeli pilav nasıl yapılır? İşte malzemeleri

    Akşam yemeğinde misafirlere sunabileceğiniz sirkeli pilav tarifini sizin için derledik. Peki sirkeli pilav nasıl yapılır? İşte malzemeleri...
    • 17.11.2022 - 18:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Akşam misafirlere sunulabilecek lezzetli sirkeli pilav tarifi! Sirkeli pilav nasıl yapılır? İşte malzemeleri

    Akşam yemeği vaktinde misafirlere sunulabilecek ve farklı bir şeyler denemek isteyen kişiler için hem pratik hem de leziz bir tarif. Tereyağlı soğanlı harcının yanı sıra sirkeyle de nefis bir hal alıyor. İşte sirkeli pilav tarifi...

    Sirkeli pilav malzemeleri!

    1 yemek kaşığı sirke

    2 yemek kaşığı tereyağı

    Tuz

    2 adet kuru soğan
    1 su bardağı pilavlık bulgur
    1 su bardağı yeşil mercimek

    Sirkeli pilav tarifi!

    Öncelikle mercimeği birkaç saat suda bekletmeye başlayın. Sonrasında suyunu süzün ve tencereye alın. Tencerenin üzerini iki parmak geçecek su ekleyip haşlayın.

    Akşam misafirlere sunulabilecek lezzetli sirkeli pilav tarifi! Sirkeli pilav nasıl yapılır? İşte malzemeleri #1

    Mercimekler yumuşayınca dek suyunu süzün. Ardından mercimeğin üzerine 4 bardak kadar su ilave edin ve kaynatmaya başlayın. Sonrasında bulgur ve tuzu da ilave edin ve kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin.

    Üzerine kuru soğanı ince şekilde doğrayın. Tereyağını bir tavada eritin.

    Soğanları tereyağında kavurun. Üzerine tuz ekleyin ve karamelize olunca ocaktan alın. Bulgur ve mercimek suyunu çekince soğanlı harcı ve sirkeyi ekleyin ve karıştırın. Sirkeli pilavınız hazır. Afiyet olsun!


    Ahmet Kaya sözleri 2022! Resimli, anlamlı, uzun ve kısa Ahmet Kaya sözleri
    Gündem

    Ahmet Kaya sözleri 2022! Resimli, anlamlı, uzun ve kısa Ahmet Kaya sözleri

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Geçmişten günümüze Dünya Kupası maskotları! 2022 Katar Dünya Kupası maskotu La'eeb...
    Futbol

    Geçmişten günümüze Dünya Kupası maskotları! 2022 Katar Dünya Kupası maskotu La'eeb...

    Görüş Bildir