Yangın borusunun patlaması sonucu Fatih'teki Aksaray metro istasyonunun sular altında kaldığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Hava şartları nedeniyle geçtiğimiz kış aylarından bu yana kar ve yağmur nedeniyle İstanbullular çok zor anlar yaşadı.

Bu kez yağmur ve kar değil patlayan yangın vanası, İstanbulluları haftanın ilk gününde karşıladı.

VANA PATLADI, İSTASYON SULAR ALTINDA KALDI

Fatih'teki Aksaray metro istasyonunu kullanmak istayen İstanbullular şaşkınlık yaşadı.

İstasyonda acil durum yangın hortumuna su aktarımı sağlayan vana patladı.

İstasyon saniyeler içinde sular altında kaldı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aksaray metro istasyonu sular altında kaldı VİDEO