Aksaray'da 32 yıl önce herkes gitti, o terk etmedi: Köyde tek başına yaşıyor

DHA

Aksaray'da Hasan Dağı eteklerindeki 180 haneli Gözlükuyu köyünde oturanlar, yerleşim yerinin yüksek kesimde olması ve yeterli düzeyde su olmadığı için 32 yıl önce yaklaşık 8 kilometre mesafedeki düz bir alana taşındı.

7 çocuk babası Selami Salman ise ailesiyle birlikte köyde kaldı.

Köyde tek başına kaldı

Salman'ın çocukları da evlendikten sonra köyü terk etti.

12 yıl önce de eşi Fadimana’yı kanser hastalığından kaybeden Selami Salman, köyde 2 odalı evde tek başına yaşamaya başladı.

"Burada bulduğum huzuru, başka yerde bulamıyorum"

Salman, yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

Gözlükuyu köyünde doğdum, burada öleceğim. Eşim vefat edeli 12 yıl oldu. Çocuklarım da kendi ailelerini kurdular. Şu anda köyümde yalnız yaşıyorum. Eşimin ölümünden sonra yalnız kalmama rağmen gitmek istemedim. Burada bulduğum huzuru, başka yerde bulamıyorum. Önceki Valimiz Hamza Aydoğdu, evimi yaptırdı, sağ olsun. Valimiz olmasa benim evim de yıkılırdı. Köy halkı su sorunu yüzünden köyü terk etti. Şu an gittikleri yerde, yer altı suyu var, ama içme suları yine kısıtlı. 68 yıldır bu köydeyim. Yalnız yaşamak zor tabii, her işi kendin yapmak zorundasın. Bir de kış aylarında yollar kapanırsa ekmeksiz kalıyorum, ama onu da kendim pişiriyorum.